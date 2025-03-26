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Beş aydır ulaşım sağlanamıyordu, açılmak için gün sayıyor: Metrelerce kar var

Beş aydır ulaşım sağlanamıyordu, açılmak için gün sayıyor: Metrelerce kar var

18:2126/03/2025, Çarşamba
AA
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Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için kasımda kapatıldı.



Aylardır ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yeniden çalışma başlattı.



Bölgeye giden AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, karla mücadele çalışmaları hakkında ekipten bilgi aldı.



Arvas, gazetecilere, çığ riski nedeniyle aylardır yolun kapalı olduğunu söyledi.



Yolun açılması için girişimde bulunduklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:


"Bahçesaray yolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçişler yapılamıyordu. Karayolları, çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapattı. Yolun açılması için teşkilat üyeleriyle girişimlerde bulunduk. Yetkililer, yolun bir ay içinde açılacağını belirtti. Valiliğimiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek yolun bayramdan önce açılmasını sağlamak istedik. AK Parti milletinin yanındadır."

#Van
#Bahçesaray
#Karla mücadele

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