Yolun açılması için girişimde bulunduklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:





"Bahçesaray yolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçişler yapılamıyordu. Karayolları, çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapattı. Yolun açılması için teşkilat üyeleriyle girişimlerde bulunduk. Yetkililer, yolun bir ay içinde açılacağını belirtti. Valiliğimiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek yolun bayramdan önce açılmasını sağlamak istedik. AK Parti milletinin yanındadır."