Cilvegözü'nde Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor: 'Uzun zaman sonra ülkemde ilk bayramım'

Hatay'ın Hassa ilçesinde 15 yıldır yaşayan Mahmut Hallak (25), "Ülkeme dönmek için geldim. Şu an çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra ülkemde geçirdiğim ilk bayramım olacak. Türkiye'yi çok özleyeceğiz. Türk halkı bize çok güzel davrandı, çok teşekkür ederim" dedi.





Öte yandan, gümrük kapısındaki yoğunluğun düne kıyasla azaldığı görüldü.







