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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

19:3211/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
AA
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Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.



Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.



Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara forum kapsamında bazı görüşmelerde bulundu. Bazı ziyaretçiler, eş-Şara ile hatıra fotoğrafı çekti.

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