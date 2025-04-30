﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Kafede vatandaşlar ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Kafe
#Sohbet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.
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