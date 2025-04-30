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﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Kafede vatandaşlar ile sohbet etti

﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Kafede vatandaşlar ile sohbet etti

23:4430/04/2025, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

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