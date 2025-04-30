﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Kafede vatandaşlar ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

1 /6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede oturarak vatandaşlar ile sohbet etti.

2 /6

3 /6

4 /6

5 /6