Denizden çıkan atıklar öğrencileri şaşırttı: Çocuklarımız bile büyüklerinden utandılar

Biraz önce gördünüz o kadar denizlerimizden atıklar çıkıyor. Çocuklarımız bile büyüklerinden utandılar. Bundan sonra inşallah kimseye attırmayacağız, gördüğümüz zaman. Bu balıklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar, daha fazla olmasını sağlar. Dolayısıyla denizlerimizi, çevremizi, yaşadığımız ortamızı kirletmeyeceğiz. Kirletenleri uyaracağız, denize hiçbir çöp atmayacağız. Çöp bidonuna atacağız, özellikle plastikleri. Deniz hayattır, o da balıkların hayatıdır. Dolayısıyla amacımız bu farkındalığı çocuklarımıza kazandırmak” diye konuştu.