Deprem nöbetinde üçüncü gün: Çocuklar oyun oynadı gençler ateş yakıp bağlama ile türkü söyledi

Bahçelievler'de bulunan açık alanda ailesiyle birlikte artçıların geçmesini bekleyen bir kişi, "6.2 büyüklüğünde bir deprem uzun zamandır olmamıştı. İyi bir sarsıntı oldu. Büyük depremi bekliyoruz ama alışık değiliz. Çok rahattık, önlem almamız gerekiyordu ama almadık. Normal, rahat bir şekilde yaşıyorduk. 6.2'lik deprem bayağı bir sarstı bizi, dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Bir gün sonra eve geçtik. 4.3 büyüklüğündeki artçı depremin ardından tekrardan dışarıya çıktık. Binamız eski, Bahçelievler'de bu daha da çok, hepsi 95-96 yapımı, neredeyse bizimle yaşıt. Mecbur dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Rasathaneden kontrollerimizi yapıyoruz. Artçılar devam etmezse, ateşimiz bittikten sonra eve gidebiliriz" dedi. Öte yandan, belediye ekipleri evlerine giremeyen vatandaşlara çay ve ikram dağıttı.



