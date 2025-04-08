Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği konağın yapımı tamamlandı

Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor.