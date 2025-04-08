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Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği konağın yapımı tamamlandı

Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği konağın yapımı tamamlandı

17:338/04/2025, Salı
AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in defnedildiği kümbetin mimarisinin esas alındığı Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı. Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi, MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in defnedildiği kümbetin mimarisinin esas alındığı Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.


Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı'nın inşaatı 18 ay sürdü.



Bahçeli'nin Emir Bayındır'ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor.

 Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor.

Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye edilen konağın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem'in defnedildiği kümbetin mimarisinin esas alındığı Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mimar Hayri Bulut ile birlikte konağın maketini inceledi.


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