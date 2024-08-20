Dilan Polat nasıl tahliye edildi? Avukatından ilk açıklama geldi: Engin Polat'ın tepkisi ortaya çıktı

'Şu anda mevcut sevincini yaşıyor'

Dilan Polat'ın şu anki durumu hakkında konuşan Horoz, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Ben de çok geç bir saatte geldim. Engin Polat'ın yanından geldim ve kendisine bu bilgiyi paylaşmış olduk, tahliyeye yönelik. Şu anda mevcut sevincini yaşıyor. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.









Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.



