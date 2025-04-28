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Diyarbakır'a giden turistler almadan dönmüyor: Talep arttıkça artıyor

Diyarbakır'a giden turistler almadan dönmüyor: Talep arttıkça artıyor

00:5028/04/2025, Pazartesi
IHA
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Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kentin kültürünü yansıtan hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösteriyor. En çok rağbet gören ürünler arasında Diyarbakır temalı magnetler ve geleneksel dört ayaklı minyatürler öne çıkıyor.

Hediyelik eşya dükkanlarında turistler, ahşap, cam ve metal objelere isim veya özel mesajlar yazdırarak ürünleri kişiselleştirebiliyor. Bu hizmet, özellikle anlamlı bir hediye arayışında olan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Kentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bu hediyelikler, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.


Esnaf Ömer Mutlu, dükkanının nostaljik olması nedeniyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Mutlu, "Gelen turistler bizden magnetler alıyor bir de dört ayaklı minare minyatürü, surların minyatürünü alıyor bunlar küçük olmasından dolayı daha rahat bir şekilde götürülüyor. Biz ahşap ürünleri yakarak isim yazıyoruz şahsa özel ekstra metallere, camlara da kazıyarak isim yazıyoruz bu da hediyeleri şahsileştirdiği için özellikle insanların dikkatini çekiyor insanlar buradan giderken sevdiklerine şahıslarına özel hediyeler götürüyorlar" dedi.


Mersin'den gelen Elif Kılıç, arkadaşlarıyla Diyarbakır'ı gezdiklerini söyleyerek, "Diyarbakır'a özgü hediyelik eşya bakıyoruz. Beğendiğimiz bir şey olursa hem akrabalarımız, hem arkadaşlarımıza götüreceğiz. Buradaki eşyalara isim de yazılıyormuş çok kıymetli gerçekten güzel hatıralar" ifadelerini kullandı.


Manisa'dan gelen Emine Demir ise, Diyarbakır'ı gezmek için geldiklerini dile getirdi. Demir, "Gelmişken de buranın hatırası olan güzel hediyeleri sevdiklerimize götürmek istedik çok güzel hediyelik eşyalar var" şeklinde konuştu.


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#Hediyelik eşya
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