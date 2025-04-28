Esnaf Ömer Mutlu, dükkanının nostaljik olması nedeniyle yerli, yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Mutlu, "Gelen turistler bizden magnetler alıyor bir de dört ayaklı minare minyatürü, surların minyatürünü alıyor bunlar küçük olmasından dolayı daha rahat bir şekilde götürülüyor. Biz ahşap ürünleri yakarak isim yazıyoruz şahsa özel ekstra metallere, camlara da kazıyarak isim yazıyoruz bu da hediyeleri şahsileştirdiği için özellikle insanların dikkatini çekiyor insanlar buradan giderken sevdiklerine şahıslarına özel hediyeler götürüyorlar" dedi.



