Edirne'de insanlık dışı olay: Su dolu çukurda başları kesilmiş üç köpek bulundu

'DAHA FAZLA ZARAR VERMENİN BİR MANASI YOK'





Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın üzücü olduğunu ifade ederek, "Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz" diye konuştu.