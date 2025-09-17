Yeni Şafak
Edirne’de mahallede fare paniği: 'Kedi kadar büyük sıçanlar evlerimize giriyor'

19:4217/09/2025, Çarşamba
IHA
Edirne’de çöplerle dolu olan bir evin bahçesindeki sıçan ve farelerin çevreye yayılması mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, "Kedi kadar büyük sıçanlar evlerimize giriyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Edirne’nin Nişancıpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde biriken çöplerin arasından çıkan sıçan ve farelerin sokağa yayılması mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çöplerin arasında yaşayan sıçanlar ve fareler, çevredeki evlere girmeye başladı. 

Mahallede müstakil evde yaşayan 3 kişilik ailenin evlerinin bahçesinde uzun süredir çöp biriktiği, içeride psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bireylerin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca evde yaşayan ailenin devamlı tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. 

Mahalle sakinleri, evin derhal temizlenerek, sağlık açısından önlem alınmasını istedi.

"Kedi kadar büyük sıçanlar var, komşuların evine bile giriyorlar"


Mahalle sakinlerinden Emine Topaç, "Evimizin yanındaki komşunun sıçanları bizim sineklikleri parçaladı. Üç kez değiştirdik, yine kemirdiler. Ev bildiğiniz çöplük gibi, kartonlar, şişeler, yiyecek artıkları hep içeride...

 İçeride iki çocuk ve bir anne yaşıyor. Çöplerin içinde hastalanıyorlar ama hastaneden de gelmiyorlar. Biz şikayet ettik. Savcılığa da gittik, belediyeye de, valiliğe de gittik ama bir çözüm olmadı. Çöplerin kaldırılmasını, ilaçlama yapılmasını istiyoruz. Kedi kadar büyük sıçanlar var, komşuların evine bile giriyorlar. Bu şekilde yaşanmaz" dedi.

#Edirne
#Mahalle
#Fare
#Sıçan
