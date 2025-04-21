Bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Nisan 2025 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden 20 ilçe etkilenecek. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi bugün ne kadar sürecek? İşte 22 Nisan İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
AYEDAŞ - BEDAŞ azıra sorgulaması İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle yapılmakta. İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisi, birçok bölgesel günlük yaşam döngüsü oluyor. Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacak? İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır sorularının yanında elektrikler ne zaman gelecek? Kesinti ne kadar sürecek? sorulara yanıt arıyor. Planlı veya arıza kaynaklı kesintilerde, kesintinin süresi ve ne zaman sonlanacağı merak konusu. Elektrik sağlayıcı firmalar, BEDAŞ ve Ayedaş kesinti ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak sürdürmenin kalıcılığını en az indirmeye çalışıyor. İstanbul elektrik kesintileri, elektrik kesintisi ve arıza listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama ekranı üzerinden öğreniliyor. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte bugün elektrik kesintisinin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
Avrupa Yakasın’da BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Bu ilçelerde belirli gün ve saatlerde elektrik kesintileri yaşanmakta.
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beyoğlu
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şişli
Sultangazi
Zeytinburnu
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.