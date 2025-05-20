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Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı

07:2520/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'taki yangın, saat 02.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı


Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. (37) isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı. 

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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