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İETT otobüsü alev alev yandı: 10 yolcu son anda tahliye edildi

İETT otobüsü alev alev yandı: 10 yolcu son anda tahliye edildi

09:556/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
AA
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Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

#Ümraniye
#İETT
#yangın

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