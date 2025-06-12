İddianameye göre Ferhat Y., Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur'a takma isimlerle gönderdiği e-postada, elde ettiği milyonlarca satırlık veriyi basına veya üçüncü kişilere satılabileceğini ima etti.





Ferhat Y., gönderilen mesajlarda şirketin bu durum karşısında ödeme yapması gerektiğine dair örtülü tehditlerde de bulundu.





Ferhat Y., savunmasında söz konusu e-posta adresinin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak işlemleri kendisinin yapmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını belirtti.















