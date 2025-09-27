Gizemli anahtar bulundu: Bitlis'te arkeologları heyecanlandıran gelişme

Bitlis Kale Kazısı Müze Temsilcisi Azad Örmek, bu yıl ki kazıların sona yaklaştığını belirterek, "Kazı ekip üyeleri ile yaklaşık 26 açma, 3 sondajda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kazı çalışmalarında çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ortaya çıkarıldı. Taşınmaz kültür varlıklarına baktığımızda geç döneme tarihlenen 7 adet Müslüman mezarı ve sivil mimarilere ait yapı kalıntıları, su sarnıçları, su künkleri, ocaklar, tandırlar ve saray kabul mekanı ortaya çıkarıldı. Taşınırlara baktığımızda ise çok sayıda sikke, seramik parçası, lüleler ve önemli sayabileceğimiz bir anahtar ortaya çıkarıldı. Bu anahtar daha önce ortaya çıkardığımız anahtarlardan farklı olarak boyutunun büyük olması, dairesel bir tutma ve çift dişli kilitleme çıkıntısına sahip olmasıyla farklı özelliği göstermektedir. Bu anahtarın çıktığı yapı katmanına bakıp ve çıktığı alana baktığımızda ise bunun diğer buluntularla desteklediğimizde 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu anahtarın kalenin asıl ana giriş kapısına ait olabileceğini düşünmekteyiz" dedi.