Bugün okullar tatil mi? sorusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Yurdun birçok ilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Peki hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Muş
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Aksaray
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Niğde
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Hakkari
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.
Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Valilik açıklamasında Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Niğde
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunanların bir gün idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 14 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Erzincan
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bingöl
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Nevşehir
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime ara verildiği belirtildi.
Sivas
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."
Kırşehir
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Çorum
Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda 'taşımalı eğitim' gören öğrencilerimiz için Aşdağul Beldesi ve İncesu köyü haricinde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."
Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Van
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.
Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Malatya
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Yozgat
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının durmasının ancak hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artmasının ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.
Bu veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde eğitime verildiği duyuruldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 14 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."
Konya
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Karaman
Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Mardin
Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Samsun
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.
Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.
Tokat
Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
Bitlis
Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Elazığ
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.
Şırnak
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak lise, ortaokul, ilkokul, resmi ve özel kreşler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.