Yozgat





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının durmasının ancak hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artmasının ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.





Bu veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde eğitime verildiği duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 14 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."