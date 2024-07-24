Haliç'te selfie çekerken denize düştü üstünden tekne geçti: Genç kızdan kahreden haber

İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çektiği yaptığı sırada denize düşen ve üzerinden tekne geçen Nalan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 25 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek isterken denize düştü.
O esnada seyir halinde olan bir tekne de genç kızın üzerinden geçti.
Suyun üzerinden genç kızı fark eden başka bir teknenin kaptanı Hasan Mutlu ve arkadaşı kızı teknelerine çıkartarak kalp masajı yaptı.
Kaya, hemen Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaptan Mutlu yaşanan o anları şöyle anlattı:
“Dün akşam 21.30 sıralarında yolcu taşıyordum. Bir çığlık sesi duydum, bir arkadaş yanıma geldi biri atladı dedi. Hemen buraya geldim. Kızı denizde aradım yüzüstü denizde hareketsiz uzanıyordu, bilinci kapalıydı. Tekneye aldık. Bir arkadaşımla beraber ilkyardım yaptık. Ağzından önce biraz deniz suyu ardından kan gelmeye başladı. İntihar etti dediler, 24 yaşında gencecik kız. Buradan denize atlayanlar oluyor. Bu kız karnının üstüne düşmüş. Ciğerleri patlamış onun için ağzından kan gelmiş. Denizde o halde 15 dakika kadar kalmış.
Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu. Deniz polisini ve Sahil Güvenlik'i aradık. Deniz polisi burada kalp masajı yaptı nefes alamayınca ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eniştesiyle konuşuyorum şuan yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. İnşallah yaşar, Allah ailesine sabırlar versin. Ben burada 20 kişi kurtardım bu zamana kadar en çok etkilendiğim bu olay oldu. Geceden beri uyku uyuyamadım.”
HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızdan acı haber geldi. Nalan Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.