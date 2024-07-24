Haliç'te selfie çekerken denize düştü üstünden tekne geçti: Genç kızdan kahreden haber

Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu. Deniz polisini ve Sahil Güvenlik'i aradık. Deniz polisi burada kalp masajı yaptı nefes alamayınca ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eniştesiyle konuşuyorum şuan yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. İnşallah yaşar, Allah ailesine sabırlar versin. Ben burada 20 kişi kurtardım bu zamana kadar en çok etkilendiğim bu olay oldu. Geceden beri uyku uyuyamadım.”