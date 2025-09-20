Havacılık tutkunları buluştu: Eskişehir'de nefes kesen anlar

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Havacılığın her türlü gelişmesiyle ilgili ne gerekiyorsa kararlar, izinler, her türlü destek veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gösteriler, çok özel uçaklar, uçuşlar, atlayışlar var. Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bir taraftan da amatör pilot olarak büyük keyif alıyorum. Her düzenlenişte buraya katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ülke olarak, Türk milleti olarak buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Destek için buradayız."



