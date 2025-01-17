Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Hemzemin geçitte yük treni çarptı: Ölü ve yaralı var

Hemzemin geçitte yük treni çarptı: Ölü ve yaralı var

11:3717/01/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki Vehbi Atlı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'daki kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. 

Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte, Vehbi Atlı'nın kullandığı 07 AEA 57 plakalı otomobile çarptı. 

Kazada otomobil sürücüsü Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. 

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vehbi Atlı, yaşamını yitirdi.

 Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Diyarbakır
#Tren
#Vehbi Atlı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye maaşa ek ikramiye formülleri sıralandı: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 14.469 TL'ye ek 4.000 TL ile 4.331 TL...