Hızlı Tren'de iki etap bitiyor: Tarih belli oldu

'PROJEDE İKİ ETAP BU YIL TAMAMLANACAK'





Toplamda 3 etapta oluşan projede, Ispartakule-Halkalı ve Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025'te bitirilmesinin planlandığını söyleyen Aksal, "Çerkezköy-Kapıkule hattı bittiği zaman açılacak, çalışmaya başlayacak. Ispartakule-Halkalı bağlantısı da çok hızlı gidiyor. Oranın da yaklaşık bir yüzde 80'i falan tamamlandı. 2025 yılında orasını da bitirmeyi planlıyoruz. Orası da bitirildiğinde açılacak. Zaten İstanbul'un içindeki ulaşımı sağlayan bir hattı o. Yani Ispartakule'den Halkalı'ya İstanbul'un içi orası. En geç etap Çerkezköy-Ispartakule arası. Orası devam ediyor, en geç orası tamamlanacak ama diğer iki ucu tamamlanmış olacak ve ikisi de kullanıma geçecek, bu yıl inşallah ikisini de tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.