İftar öncesi trafik kilit: Mesaisini tamamlayan İstanbullular iftara yetişmek için yola koyuldu

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında, özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.