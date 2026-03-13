Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Petrol yangınına karşı stok hamlesi
Orta Doğu’daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının durma noktasına gelmesi küresel enerji piyasalarını sarstı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülke 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya açma kararı aldı. Tarihin en büyük rezerv operasyonu olarak kayda geçen hamlenin petroldeki yangını söndürüp söndürmeyeceği merak ediliyor.
'İlk suçta salınmasaydım bu kadar rahat davranmazdım'
Küçük yaştaki çocukların işlediği suçların cezasız kalması hem çocukların yeniden suça bulaşmalarına yol açıyor hem de onları kullanan çeteleri cesaretlendiriyor. Şimdi onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan çocuklar, cezaevinden Meclis’e gönderdikleri mektupta “Keşke ilk suçumuzda tahliye edilmeseydik de caydırıcı bir ceza alsaydık” dediler.
Fırtına dinmeyecek
Ligde 54 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak üç maçlık kazanma serisini dörde çıkartmak istiyor.