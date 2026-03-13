Yeni Şafak
'İlk suçta salınmasaydım bu kadar rahat davranmazdım'

'İlk suçta salınmasaydım bu kadar rahat davranmazdım'

04:0013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Petrol yangınına karşı stok hamlesi

Orta Doğu’daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının durma noktasına gelmesi küresel enerji piyasalarını sarstı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülke 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya açma kararı aldı. Tarihin en büyük rezerv operasyonu olarak kayda geçen hamlenin petroldeki yangını söndürüp söndürmeyeceği merak ediliyor.

'İlk suçta salınmasaydım bu kadar rahat davranmazdım'

Küçük yaştaki çocukların işlediği suçların cezasız kalması hem çocukların yeniden suça bulaşmalarına yol açıyor hem de onları kullanan çeteleri cesaretlendiriyor. Şimdi onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan çocuklar, cezaevinden Meclis’e gönderdikleri mektupta “Keşke ilk suçumuzda tahliye edilmeseydik de caydırıcı bir ceza alsaydık” dediler.

Fırtına dinmeyecek

Ligde 54 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak üç maçlık kazanma serisini dörde çıkartmak istiyor.

