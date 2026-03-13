'İlk suçta salınmasaydım bu kadar rahat davranmazdım'

Küçük yaştaki çocukların işlediği suçların cezasız kalması hem çocukların yeniden suça bulaşmalarına yol açıyor hem de onları kullanan çeteleri cesaretlendiriyor. Şimdi onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan çocuklar, cezaevinden Meclis’e gönderdikleri mektupta “Keşke ilk suçumuzda tahliye edilmeseydik de caydırıcı bir ceza alsaydık” dediler.