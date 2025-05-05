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İsrail Türkiye'nin gücünden rahatsız

İsrail Türkiye'nin gücünden rahatsız

04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İkinci eve 1 milyon 750 bin lira kredi

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak 'Yarısı Bizden'

kampanyasında destek tutarlarının artırılmasının ardından merak

edilenler 16 soruda yanıtlandı. Kampanya kapsamında her konut için 875

bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hak

sahibinin ikinci konutu için de 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

İsrail Türkiye’nin gücünden çok rahatsız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in kandan ve kaostan beslendiğine dikkat çekti: “Barış ve huzur iklimi İsrail’in istediği son şeydir. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütünlük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye’nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız.”

Kadıköy'de Kartal pençesi

Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini kazanan siyah-beyazlılar oldu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştüğü karşılaşmada, Kartal’a 3 puanı getiren golü Gedson Fernandes kaydetti.

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