İsrail Türkiye'nin gücünden rahatsız

İkinci eve 1 milyon 750 bin lira kredi

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak 'Yarısı Bizden'

kampanyasında destek tutarlarının artırılmasının ardından merak

edilenler 16 soruda yanıtlandı. Kampanya kapsamında her konut için 875

bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hak

sahibinin ikinci konutu için de 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor.