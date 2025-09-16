İsrail’i durduracak güce sahibiz

İGA Çin’i İstanbul’a bağladı

Dünyada en çok transit yolcuya hizmet veren merkez olarak öne çıkan İGA İstanbul Havalimanı, Çin ile uçuş ağını genişletiyor. 1,5 milyarlık nüfuslu Çin’in devasa bir pazar olduğuna dikkat çeken İGA CEO’su Selahattin Bilgen, haftalık uçuş sayılarının karşılıklı olarak 21’den 49’a çıkarıldığını söyledi. Bilgen, Çinli hava yolu şirketlerinin İstanbul’a getirdiği yolcuların THY tarafından Avrupa’ya taşındığını ifade etti.



