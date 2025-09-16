Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İGA Çin’i İstanbul’a bağladı
Dünyada en çok transit yolcuya hizmet veren merkez olarak öne çıkan İGA İstanbul Havalimanı, Çin ile uçuş ağını genişletiyor. 1,5 milyarlık nüfuslu Çin’in devasa bir pazar olduğuna dikkat çeken İGA CEO’su Selahattin Bilgen, haftalık uçuş sayılarının karşılıklı olarak 21’den 49’a çıkarıldığını söyledi. Bilgen, Çinli hava yolu şirketlerinin İstanbul’a getirdiği yolcuların THY tarafından Avrupa’ya taşındığını ifade etti.
İslam ülkelerine çağrı: İsrail’i durduracak güce sahibiz
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi, İsrail’in saldırdığı Katar ile dayanışmak için Doha’da olağanüstü toplandı. Zirvede İslam dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam alemi, İsrail’in emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah’ın izniyle sahiptir” dedi.
Canlı yayında operasyon!
Fenerbahçe maçında Onuachu’nun iptal edilen golünü değerlendiren hakem yorumcularının tamamı istisnasız bir şekilde Trabzonspor’un tepkisine hak verdi. Maçın başında Kadıköy’de öne geçecekken VAR kararıyla durdurulan bordo-mavili kulübün hakkı, bir kez daha tüm Türkiye’nin şahitliğinde yenmiş oldu.