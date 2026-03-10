Yeni Şafak
İsrail'in en çok korktuğu ülkeler belli oldu: Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti

İsrail'in en çok korktuğu ülkeler belli oldu: Türkiye'nin listedeki sıralaması dikkat çekti

14:37 10/03/2026, Salı
Orta Doğu'da sular durulmazken, İsrail toplumunun bölgedeki güvenlik endişelerini gözler önüne seren çarpıcı bir rapor yeniden gündem oldu. Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından hazırlanan ve yeni yayınlanan Toplum Endeksi Raporu, İsraillilerin en çok korktuğu ve varlıklarına doğrudan tehdit olarak gördüğü ülkeleri tek tek sıraladı. Peki, son dönemde bölgedeki dengeleri altüst eden bu gerilimli atmosferde Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar.

İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı ateş bölgeyi çemberine alırken, Tel Aviv yönetiminin ve İsrail halkının perde arkasında yaşadığı büyük 'stratejik panik' gün yüzüne çıktı. Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından hazırlanan çarpıcı rapor, İsrail'in en çok korktuğu 8 ülkeyi gözler önüne serdi. ABD'nin koşulsuz desteğine rağmen işgal rejiminin kabus listesinde Türkiye'nin sırası ise dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlanan son toplum endeksi raporu, İsrail’in bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki derin kaygılarını ve çevre ülkelerden duyduğu yoğun güvenlik endişesini çarpıcı verilerle ortaya koydu.


ABD desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ve İran’a yönelik doğrudan savaş başlatan İsrail, bölgedeki dengeleri altüst etmeyi sürdürüyor. Rapordaki bulgular, İsrail’in bu saldırgan tutumunun arkasında yatan stratejik paniği ele verdi.

8. Suudi Arabistan

7. Mısır

6. Yemen

5. Suriye

4. Katar

3. Lübnan

2. Türkiye: Bölgesel bir güç olarak diplomatik, askeri ve stratejik hamleleriyle İsrail toplumunun en çok kaygı duyduğu ve yakından takip ettiği ikinci ülke konumunda.

1. İran

