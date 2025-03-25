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İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği

09:1325/03/2025, Salı
DHA
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Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

#Beyoğlu
#Taksim
#Kocatepe Mahallesi

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