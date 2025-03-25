İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın paniği

Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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#Beyoğlu
#Taksim
#Kocatepe Mahallesi
Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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