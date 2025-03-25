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Beyoğlu'nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu

Beyoğlu'nda çöpleri yakan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu

09:1325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
DHA
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Beyoğlu'nda yol kenarındaki çöplere kibrit atan kişi 4 katlı binada yangına neden oldu.

Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta yürüyen şapkalı ve sırt çantalı bir kişi, sigarasını yaktıktan sonra elinde bulunan kibriti 4 katlı binanın önünde bulunan eski çekyat ve tahta parçalarının da bulunduğu çöplerin içerisine attı.

Çöpte başlayan yangın, binanın yan cephe izolasyonlarına sıçradı. Alevler binanın çatısına kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

#Beyoğlu
#Taksim
#Kocatepe Mahallesi

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