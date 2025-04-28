23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen en büyüğü 6,2 olan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açmıştı. Artçılar devam ederken, depremden bir gün önce Tekirdağ'da yaşanan garip bir olay, vatandaşları tedirgin etti.
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olan depremlerde birçok vatandaş geceyi de çadırlarda geçirmişti.
Depremden hemen önce Tekirdağ'da garip bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, depremden bir gün önce Ganos Fayının Marmara Denizi'nden çıkış noktasında bulunan Gaziköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun bir gaz kokusu hissedildi.
Mahalle sakinleri, kokunun özellikle Marmara Denizi yönünden geldiğini ve daha önce köyde yaşanan bir sondaj olayındaki gaz kokusuna benzediğini ifade etti.
Depremden sonra endişe
Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Depremden bir gün önce köyümüzde yoğun bir gaz kokusu yayıldı. Marmara Denizi'nden geldiğini gözlemledik. 2023 Ekim ayında yapılan sondaj çalışmasında çıkan gazın kokusuna benzediği için o anda fazla endişelenmedik. Ancak Silivri depremi olduktan sonra bu durum bizi düşündürdü. Çünkü o gaz kokusunun fay hattıyla ilişkili olabileceğini anladık. Kokunun etkisi 5-6 dakika sürdü" dedi.
Ganos Fayı üzerinde tedirgin bekleyiş
Ganos Fayı'nın Marmara Çukuru'ndan başlayıp Saros Körfezi'ne kadar uzandığını belirten Altıntaş, bölgenin 1912 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadığını, ancak küçük depremler sonrasında mahallede tedirginliğin arttığını söyledi.
2023'teki sondajda gaz çıkmıştı
2023 yılı Ekim ayında Gaziköy'de yapılan bir sondaj çalışması sırasında, 150 metre derinlikte yoğun gaz çıkışı tespit edilmişti. Sondajı yapan vatandaşın amacı su bulmak olsa da çıkan gaz, bölgede dikkat çekmişti. Mahalle Muhtarı Altıntaş, gaz çıkışının zaman zaman devam ettiğini söyledi.