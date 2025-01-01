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İstanbul'a kar ne zaman yağacak: Atkıları ve bereleri hazırlayın o tarihte geliyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak: Atkıları ve bereleri hazırlayın o tarihte geliyor

14:321/01/2025, Çarşamba
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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken “İstanbul ve Marmara Bölgesi' için beklenen açıklama geldi. Uzman İsim İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna cevap verdi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'a kar yağacağı tarih...

Yılın ilk gününde yurt genelinde yağışsız açık bir hava etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk verilerini yayınladı.


Yayınlanan yeni Meteoroloji raporuna göre Türkiye 2-3 gün yüksek basıncın etkisi altında kalacak.


Anadolu'da özellikle buzlanma ve don riski devam ediyor. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var.



İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk ekranlarında yaptığı değerlendirmede İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusuna cevap verdi.


Atkıları, bereleri hazırlayın!

Ocak ayının ikinci haftası, 12 Ocak tarihinden sonra kar yağışı uyarısında bulunan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'a da baktığımıza ayın 12'sini geçtikten sonra ocak ayının ikinci haftasının sonuna doğru kar yağışı görünüyor." dedi.


Son verilere göre bu hafta sonu havalar biraz soğuyor.



Cumartesi-Pazar sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama Pazartesiden itibaren 3-4 derece artacak.


Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak kar ihtimalini Marmara'ya getirecek.



#Meteoroloji
#İstanbul
#kar

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