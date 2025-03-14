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İstanbul'a kar geliyor: AKOM tarih vererek uyardı

İstanbul'a kar geliyor: AKOM tarih vererek uyardı

14:5314/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
AA
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<p>İstanbul, cumartesi günü 27 dereceyi görerek sıcaklık rekoru kıracak.</p>
İstanbul, cumartesi günü 27 dereceyi görerek sıcaklık rekoru kıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Hafta sonu lodos etkili olacak

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek

Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Kış koşulları etkili olacak

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ramazan biterken normale dönecek

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

#İstanbul
#Kar yağışı
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