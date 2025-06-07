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İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

16:447/06/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Sabah saatlerinde sakin bir trafik gözlenen kentte, havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşların bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle hareketlilik arttı.

Sabah saatlerinde sakin bir trafik gözlenen kentte, havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşların bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle hareketlilik arttı.


Öğle saatlerinden itibaren yüzde 50'yi geçen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 49, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 54 olarak ölçüldü.


Avrupa Yakası'nda Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler Mahmutbey Gişelerine kadar yavaş ilerliyor.

Küçükçekmece, Şirinevler D-100 kara yolu Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde de trafik yavaş seyrediyor.


Haliç Köprüsü'nden başlayan trafik Mecidiyeköy mevkisinde durma noktasına gelirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar yavaş ilerliyor.


Anadolu Yakası'nda öğleden sonra D-100 kara yolu Küçükyalı ve Bostancı mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde her iki yönde trafik yavaş ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de araçlar ağır seyrediyor.


Kentte, özellikle sahil kesimlerindeki caddeler ve yollarda da trafik yoğunluğu gözleniyor.


İstanbul genelinde ise toplu ulaşım araçlarının birçok durağında yoğunluk yaşandı.







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