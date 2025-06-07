İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Sabah saatlerinde sakin bir trafik gözlenen kentte, havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşların bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle hareketlilik arttı.





Öğle saatlerinden itibaren yüzde 50'yi geçen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 49, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 54 olarak ölçüldü.