İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.





Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.