İstanbul'da tatili ve sıcak havayı fırsat bilenl park ve sahillere akın etti

Ailesiyle birlikte piknik yapan Fatma Toktamış ise, "Biz Avcılar'ımızı çok seviyoruz. Her zaman da çıkıp geliyoruz. Şu güzelliğe bak, şu yeşilliğe bak. Çayımızı aldık, termosumuzu aldık. Yakınız şurada oturuyoruz zaten. Böyle yeşilliğe, böyle doğaya, böyle güzel bir yere denizimiz burada. Çoluğumuzu çocuğumuzu alıp geliyoruz, ne kadar güzel bir yer işte. Doğayı seven bir insanız biz, bak yeşillik ortam ne güzel" dedi.