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İstanbul'da tatili ve sıcak havayı fırsat bilenl park ve sahillere akın etti

İstanbul'da tatili ve sıcak havayı fırsat bilenl park ve sahillere akın etti

17:0719/05/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilenler park ve sahillere akın etti. Avcılar sahilindeki kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle okul ve işlerine gitmeyenler, sıcak havayı fırsat bilerek park ve sahillere akın etti.


Avcılar, Denizköşkler Sahili'ne aileleriyle gelenler, çocukları ile birlikte top oynayarak, piknik yaptı.

Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da denizi izleyerek güzel havanın tadını çıkardı. 

19 Mayıs nedeniyle İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullanırken sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

'Ailesiyle birlikte sahile gelen Şakir Ekmekçioğlu, "Bugün hem hava güzel hem de tatil. Çocuklarla vakit geçirmek için 2-3 saatliğine buraya geldik. Piknik yapıyoruz, yiyip içiyoruz" dedi.



Ailesiyle birlikte piknik yapan Fatma Toktamış ise, "Biz Avcılar'ımızı çok seviyoruz. Her zaman da çıkıp geliyoruz. Şu güzelliğe bak, şu yeşilliğe bak. Çayımızı aldık, termosumuzu aldık. Yakınız şurada oturuyoruz zaten. Böyle yeşilliğe, böyle doğaya, böyle güzel bir yere denizimiz burada. Çoluğumuzu çocuğumuzu alıp geliyoruz, ne kadar güzel bir yer işte. Doğayı seven bir insanız biz, bak yeşillik ortam ne güzel" dedi.

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