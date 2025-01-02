İstanbul'da yıllara meydan okuyan 40'ı aşkın tarihi yapı eğitime adres oluyor

19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve mülkiyeti İtalyan uyruklu Francesko Nomiko Anjen ile Fransız uyruklu Kont Kaliks'in eşi Virjini'ye ait bina, o dönem İstanbul Erkek Orta Terzilik Okulu olmak üzere kamulaştırılıp, zaman içinde Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını aldı.





1. Dünya Savaşı öncesi mimar Giulio Mongeri tarafından İtalyan elçiliği için inşasına başlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, 1950'li yıllarda mimar Mahmut Bilen tarafından tamamlandı.