İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: İki aile arasında kız kaçırma kavgası dehşetle bitti

13:3023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
IHA
AA
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden husumet oluştu. Mahir Güçin(45), kızını kaçırdığını öne sürdüğü akrabaları Edip Güçin (25), Taner Güçin (16), ve Adıgüzel Kılıçkan (29)'ı silahla vurarak öldürdü. Saldırı sonrası yakalanan Mahir Güçin gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe’de sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, aralarında ‘kız kaçırma’ anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere silahlı ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuklarının gözü önünde ateş etmiş

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.’nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.




Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

#İstanbul
#kavga
#emniyet
