İstanbul'un nüfusu merkez ilçelerde düşerken bu ilçelerde artıyor

Toplu ulaşım alışkanlığının kentte oldukça yüksek olduğunu belirten Öner, şunları dile getirdi:





"Beşiktaş ve Kadıköy'de raylı sistemlere ulaşım imkanları çok daha yüksek. Çok ilginç bir şekilde İstanbul'da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ana arterlere açılan Esenyurt'ta herhangi bir raylı sistemin bulunmadığını görüyoruz. Toplu taşıma alışkanlığı İstanbul'da yüksek olsa da bir o kadar da özel araç kullanımı yaygın. Bu da hem trafik sıkışıklığını artırıp hem de otopark problemini gün yüzüne çıkarıyor. Merkez ilçelerde bisiklet kullanımı ve yaya dostu ulaşım biraz daha yaygınken şehrin çeperlerine doğru gidildiğinde bu imkanların biraz daha az olduğunu gözlemliyoruz."