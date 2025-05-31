Kadıköy'de iş yeri alev alev yandı

Kadıköy'de, elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere önce çevredekiler yangın tüpü ile sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

1 /5 Yangın, saat 21.45 sıralarında Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çıktı. Elektronik eşya satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

2 /5 Yangını görenler, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

3 /5 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 /5 Olay sırasında çevrede panik yaşanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.