Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kadıköy'de iş yeri alev alev yandı

Kadıköy'de iş yeri alev alev yandı

23:5531/05/2025, samedi
G: 1/06/2025, dimanche
DHA
Sonraki haber

Kadıköy'de, elektronik eşya satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere önce çevredekiler yangın tüpü ile sonra itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Osmanağa Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çıktı. Elektronik eşya satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. 

Yangını görenler, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay sırasında çevrede panik yaşanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Kadıköy
#Yangın
#İş yeri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları