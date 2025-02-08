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Kadıköy’de korkutan yangın: Tarihi karakolda bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de korkutan yangın: Tarihi karakolda bir kişi hayatını kaybetti

09:368/02/2025, Cumartesi
DHA
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Kadıköy'de önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restore edilmek üzere çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda bilinmeyen bir nedenle çıktı.


Edinilen bilgiye göre, daha önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanıldığı öğrenilen ve restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi.


İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İstanbul
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#yangın

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