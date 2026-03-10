Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayıp zihinsel engelli 24 saat sonra bulundu

Kayıp zihinsel engelli 24 saat sonra bulundu

16:5110/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Bitlis’in Mutki ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mesut Yaşar, bugün Muş’un Hasköy ilçesinde dağlık bölgede sağ bulundu.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Mesut Yaşar, dün saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aile Yaşar’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. 

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, Bitlis ve Muş AFAD ile İl Özel İdaresi ekipleri Mutki ve Hasköy arasındaki arazide arama başlattı.


Muş’un Hasköy ilçesine doğru yürüdüğü belirlenen Yaşar’ın tipi nedeniyle dere yatağına indiğini tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. 

Mesut Yaşar, kaybolduktan 24 saat sonra arazide sağ bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yaşar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

#Bitlis
#Mutki
#Mesut Yaşar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kurasına katılacak emekliler belli oldu