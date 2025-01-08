Mahallede akademik çalışmalar yapıldı





Kayseri'deki üniversiteler tarafından Yeşilyurt Mahallesi ile ilgili projeler yapıldığını aktaran Prof. Dr. Özsoy, "Mancusun'un yer üstü kadar yer altı yapıları da önemli. Çünkü bu da geleneksel bu bölge için. Çok fazla yer altı yapısı görmemiz, yer altı şehri görmemiz mümkün. Tabii bu doku Kapadokya'ya benzer özellik göstermekte. Evlerin üstten bağlantısı olmasa da alttan veya yandan diğer evlere bağlantısı olduğunu görüyoruz...