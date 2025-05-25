Kolay vize almanın formülü açıklandı: Bu tuzağa düşmeyin, hızlandırmak isterken geciktirmeyin

Schröer’in en dikkat çeken uyarılarından biri vize danışmanlık firmalarıyla ilgili oldu. Vatandaşlara doğrudan başvuru yapmalarını tavsiye eden başkonsolos, şu ifadeleri kullandı:





“Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır.”