Köyceğiz yangınında 21 saat geride kaldı

22:2119/09/2025, Cuma
IHA
Köyceğiz Akköprü yangını söndürme çalışmaları gün boyu yoğun bir şekilde devam etti. Şiddetli rüzgar neredeyse gün boyu etkili oldu. Hava araçlarının müdahalesi şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı.

Yangın söndürme ekiplerimizle birlikte, orman gönüllüleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Emniyet ve Jandarma Toma ekipleri zor arazi ve hava şartlarında alevlere karşı birlikte omuz omuza mücadele etti.

Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini biraz azaltmasıyla hava ekipleri söndürme çalışmalarına tam kapasite katkı verdi.

Havanın kararmasından sonra hava müdahalesine ara verilirken, yer ekipleri karadan söndürme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Yangına, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı, 506 personel müdahale ediyor.


