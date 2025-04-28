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Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu

22:4828/04/2025, Pazartesi
DHA
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Küçükçekmece'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Olay akşam saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. 

Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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