Küçükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesi koptu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

1 /6 Olay akşam saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı binanın dış cephesi, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

2 /6 Dış cephe parçaları kaldırıma ve yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi.

3 /6 Ekipler, binadan sarkarak tehlike oluşturan parçaları temizledi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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