Küçükçekmece'de trafikte tartıştıkları motokuryeyi takip edip, çalıştığı restoranın camını kırdılar

Küçükçekmece'de paket servis yapan motosikletli kurye ile hafif ticari araç sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı. Motosikletliyi çalıştığı restorana kadar takip eden otomobildeki şüpheliler, restoranın camlarını sandalye ile kırdıktan sonra kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1 /7 Olay saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda çalışan motosikletli kurye ile 67 AFE 851 plakalı hafif ticari araçta bulunan kişiler arasında trafikte tartışma yaşandı.

2 /7 Tartışmanın ardından uzaklaşan motosikleti takip eden hafif ticari araçtaki 5 kişi, restorana gelerek çalışanlarla tartıştı.

3 /7 Tartışma sırasında hafif ticari araçla gelen kişilerden biri, dükkanın önündeki sandalye ile camı kırdı. Camın kırılması üzerine 5 kişi, geldikleri araca binerek bölgeden kaçtı.

4 /7 Dükkan çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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