Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündem olan ve özellikle kamu çalışanlarının yakından takip ettiği zam görüşmelerine ilişkin tarih veren Bakan Işıkhan kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.