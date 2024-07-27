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Manisa'da facianın eşiğinden dönüldü

17:29 - 27/07/2024 Cumartesi
IHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür yüklü tırın, LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Manisa'daki kaza, öğle saatlerinde Alaşehir ilçesi Hacıaliler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 

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Alaşehir'den Denizli yönüne seyir halinde olan M.Ç. (51) yönetimindeki 03 DZ 301 plakalı kömür yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.E. (57) yönetimindeki 42 DK 278 plakalı LPG tankerine arkadan çarptı. 

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Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan LPG tankeri, refüje çarparak durabildi.

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Polis ekipleri LPG tankerinin patlama ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, facianın eşiğinden dönüldü.

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Kazada kömür yüklü tırın sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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#Manisa
#Alaşehir
#LPG
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