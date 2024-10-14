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Manisa'nın peribacaları 'Kuladokya': Ucu sivri kuleleri girintili çıkıntılı tepecikleriyle dikkat çekiyor

Manisa'nın peribacaları 'Kuladokya': Ucu sivri kuleleri girintili çıkıntılı tepecikleriyle dikkat çekiyor

11:1214/10/2024, Pazartesi
AA
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Manisa'nın, volkanik özelliğinden dolayı geçmişte "yanık ülke" olarak adlandırılan Kula ilçesinde; yağmur, erozyon ve rüzgarın yumuşak tüf kayaları milyonlarca yıl boyunca aşındırmasıyla oluşan peribacaları yer alıyor.

Manisa'nın, volkanik özelliğinden dolayı geçmişte "yanık ülke" olarak adlandırılan Kula ilçesinde; yağmur, erozyon ve rüzgarın yumuşak tüf kayaları milyonlarca yıl boyunca aşındırmasıyla oluşan peribacaları yer alıyor. 

Doğal dokusu ve pastel renk tonlarına sahip olan ve Gediz Nehri'nin yakınında 152 hektarlık alanı kapsayan bölge, Kapadokya'yı çağrıştırmasıyla "Kuladokya" olarak da isimlendiriliyor. 

"Tabiat Anıtı" olarak 2012 yılında tescillenen ve sit alanı kabul edilen bu doğal güzellik, ucu sivri kuleleri girintili çıkıntılı tepecikleriyle dikkati çekiyor.

#Manisa
#Kuladokya
#Yanık ülke
#Tabiat Anıtı

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