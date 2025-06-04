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Marmaray’daki darp olayında babanın ağlattığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Başörtümü kastederek hakaret etti’

Marmaray’daki darp olayında babanın ağlattığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Başörtümü kastederek hakaret etti’

Şefika Nur Çiftçi
10:444/06/2025, Wednesday
G: 4/06/2025, Wednesday
DHA
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Geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla Marmaray’a binen bir kişi ile diğer yolcular arasındaki kavga sosyal medyada epeyce tartışılmış, baba Deniz E.'nin maruz kaldığı saldırı sonucunda kendisine sözlü ve fiziki şiddet gösterenler linç edilip ev adreslerine kadar hedef gösterilmişti. Fakat söz konusu babanın da trene binerken kapıda duran Zehra A.’yı dakikalarca sözlü şiddette bulunarak ağlattığı ve diğer yolcuların tepkisinin sebebinin ne olduğu sonradan öğrenildi. Babadan şikayetçi olan genç kadının verdiği ifadesinde, şahsın kendisine başörtüsünü kastederek hakaret ettiği ve “Hep ayak altındasınız” dediği ortaya çıktı.

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