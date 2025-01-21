Türkiye'yi 'tehdit' olarak gördüğünü öne sürerek Ege adalarını uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandıran Yunanistan, Türkiye'nin üstün deniz gücüne karşı yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Atina yönetimi, savaş gemilerine 1000-1400 kilometre menzilli füze sistemleri entegre etmenin hazırlığını yaparken, İsrail’den temin edilen 32 kilometre menzilli Spike NLOS ve 300 kilometre menzilli Puls füze sistemlerinin büyük bir bölümünü de Ege adalarına yerleştirilmeyi planlıyor.
Yunan donanması, 2037 hedefini "gerektiğinde saldırıya hazır olmak" olarak belirleyerek gemilere uzun menzilli füze sistemleri yerleştirmeyi planlıyor.
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Fransa’dan sipariş edilen 3 Belharra tipi fırkateyn ve satın alınması planlanan 2 ila 4 yeni denizaltı gibi büyük savaş gemilerine, 1000-1400 kilometre menzilli füze sistemleri entegre edilecek.
"Mavi Vatan Yunanistan'ı sıkıştırmayı hedefliyor"
Gazete haberinde "Türkiye'nin 'Mavi Vatan' doktrini, bir çatışma halinde Yunan kuvvetlerini Ege'nin batısında sıkıştırmayı amaçlıyor. Buna karşı alınabilecek tedbir, operasyon alanını sadece Ege'nin batısı ile sınırlı tutmayarak Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde genişletmek. Böylece, Türkiye Antalya ya da Hatay körfezleri gibi noktaları da korumak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.
"İsrail füze sistemleri ege adalarına konuşlandırılacak"
Ta Nea gazetesi ise geçtiğimiz günlerde, İsrail’den sipariş edilen 32 kilometre menzilli Spike NLOS ve 300 kilometre menzilli Puls füze sistemlerinin büyük bir kısmının Ege adalarına konuşlandırılacağını yazdı.
Kathimerini gazetesi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar olmak üzere toplam 35 gemi bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 2030-2035 yılları arasında 45 yeni geminin daha envantere katılacağını vurguladı.
Gazete, Yunan donanmasında fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar dahil toplam 22 gemi bulunduğunu aktardı.
Ayrıca, 2030-2035 yılları arasında donanmaya 21 ila 30 gemi daha eklenmesinin planlandığını belirtti.