"Mavi Vatan Yunanistan'ı sıkıştırmayı hedefliyor"





Gazete haberinde "Türkiye'nin 'Mavi Vatan' doktrini, bir çatışma halinde Yunan kuvvetlerini Ege'nin batısında sıkıştırmayı amaçlıyor. Buna karşı alınabilecek tedbir, operasyon alanını sadece Ege'nin batısı ile sınırlı tutmayarak Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde genişletmek. Böylece, Türkiye Antalya ya da Hatay körfezleri gibi noktaları da korumak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.